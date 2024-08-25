Маск после ареста Дурова не исключил казней в Европе за лайки

Американский бизнесмен Илон Маск отреагировал в социальной сети X на арест миллиардера и основателя Telegram Павла Дурова.

Певец Shaman отреагировал на арест Дурова

Он в шутку не исключил, что вскоре в Европе начнут казнить за лайки к мемам. «В Европе идет 2030 год, за мемы полагается казнь», — написал Маск.

39-летний Дуров арестован на выходе из своего частного самолета во Франции. Он прибыл из Азербайджана, его сопровождали телохранитель и женщина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.org
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