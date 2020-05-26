Экс-глава Чувашии подал иск к Путину из-за своей отставки

Экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев подал иск против решения президента РФ Владимира Путина о своей отставке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Верховный суд.

Отмечается, что рассмотрение дела судом запланировано на 30 июня.

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По данным агентства, иск бывших региональных руководителей, оспаривающих свою отставку, является беспрецедентным.

Путин отправил в отставку Игнатьева с связи с утратой доверия 29 января текущего года. За несколько дней до этого глава республики, вручая пожарным новую технику, заставил офицера МЧС подпрыгивать за ключами от служебной машины. Эта выходка вызвала шквал общественного возмущения. Перед отставкой Игнатьев был исключен из состава «Единой России». До этого Игратьев также выступил с призывом «мочить» журналистов.

Исполняющим обязанности главы Чувашии был назначен Олег Николаев. Выборы в республике пройдут в единый день голосования, 13 сентября 2020 года.

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Гунеев
ТЕГИ:Верховный СудЧувашияВладимир Путин
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