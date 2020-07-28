Экс-глава Белоруссии рассказал, что его сестра умерла от коронавируса
Экс-председатель Верховного Совета Белоруссии Станислав Шушкевич в эфире НСН рассказал, как от коронавируса скончалась его сестра.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее рассказал, что бессимптомно переболел COVID-19.
Экс-председатель Верховного Совета Белоруссии Станислав Шушкевич в эфире НСН обвинил действующего президента страны в медицинском невежестве.
«У меня двоюродная сестра умерла от коронавируса. В этом виновато медицинское невежество действующего президента. Ее должны были отправить в другую больницу, в кардиологию, но там не было мест. Ее поставили на очередь, но очередь до нее не дошла – она умерла. А то, что говорит Лукашенко… Бывает обыкновенное невежество, а бывает воинствующее – как у нашего президента», - заявил Шушкевич.
По его словам, Лукашенко хочет увязать «победу над коронавирусом» с предстоящими выборами. «Если говорить о приоритетах, то первый приоритет – это здоровье людей. Я счастлив, что в России оно блюдется. В Белоруссии, увы, нет», - считает Шушкевич.
Президент Белоруссии принципиально не стал вводить в стране жёсткие карантинные меры и закрывать границы, несмотря на рекомендации ВОЗ. Кроме того, он решил провести Парад Победы в Минске 9 мая, хотя в России торжественные массовые мероприятия по этому случаю отложили.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru