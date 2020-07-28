Экс-глава Белоруссии рассказал, что его сестра умерла от коронавируса

По его словам, Лукашенко хочет увязать «победу над коронавирусом» с предстоящими выборами. «Если говорить о приоритетах, то первый приоритет – это здоровье людей. Я счастлив, что в России оно блюдется. В Белоруссии, увы, нет», - считает Шушкевич.

Президент Белоруссии принципиально не стал вводить в стране жёсткие карантинные меры и закрывать границы, несмотря на рекомендации ВОЗ. Кроме того, он решил провести Парад Победы в Минске 9 мая, хотя в России торжественные массовые мероприятия по этому случаю отложили.

