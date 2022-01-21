Экс-генсек НАТО рассказал о шутке Путина, ужаснувшей поляков

«Он сказал: „Я заметил, господин генсекретарь, что вы не только председатель Североатлантического совета, но и председатель Совета евроатлантического партнерства, а теперь еще и председатель Совета Россия — НАТО. Могу ли я предложить переименовать штаб-квартиру НАТО в Дом советов?“» — заявил Робертсон, пишет Foreign Policy.

Он отметил, что переводчик уловил игру слов и в правильной форме передал предложение президента России. «Польская делегация была в ужасе. Но это была шутка, и такая была атмосфера в то время», — отметил бывший генсек НАТО.

Нынешняя линия поведения НАТО может привести к распаду альянса, считает президент Ирана Ибрахим Раиси. По его словам, Североатлантический альянс вторгается в пространства других стран и действует обманом.

