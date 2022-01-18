Володин обвинил НАТО в стремлении оккупировать Украину
Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что на территории Украины уже находятся советники и инструкторы НАТО, сообщает ТАСС.
По его словам, они пытаются найти обоснование для ввода своих войск.
В этой связи, многочисленные слухи о якобы готовящемся вторжении России на Украину можно расценивать как подготовку к продвижению альянса на украинскую территорию, отметил спикер.
«Иными словами, НАТО стремится оккупировать Украину», - заключил Володин.
Ранее посол России в Минске Борис Грызлов заявил, что наращивание сил НАТО у границ Белоруссии не останется незамеченным, сообщает RT.
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