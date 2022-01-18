Володин обвинил НАТО в стремлении оккупировать Украину

По его словам, они пытаются найти обоснование для ввода своих войск.

В этой связи, многочисленные слухи о якобы готовящемся вторжении России на Украину можно расценивать как подготовку к продвижению альянса на украинскую территорию, отметил спикер.

«Иными словами, НАТО стремится оккупировать Украину», - заключил Володин.

Ранее посол России в Минске Борис Грызлов заявил, что наращивание сил НАТО у границ Белоруссии не останется незамеченным, сообщает RT.

