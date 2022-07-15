Экс-директора «Открытой России» Пивоварова приговорили к четырём годам колонии
Краснодарский суд признал экс-директора «Открытой России» (деятельность организации признана нежелательной на территории РФ) Андрея Пивоварова виновным по уголовному делу о деятельности нежелательной организации, сообщает сообщает объединённая пресс-служба судов Кубани.
В сообщении говорится, что после рассмотрения материалов дела и исследования допустимых доказательств, суд счёл вину подсудимого доказанной.
«Пивоваров признан виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок четыре года с отбыванием наказания в колонии общего режима», - добавили в суде, отметив, что приговор в законную силу ещё не вступил.
Пивоварова задержали в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге 31 мая 2021 года, через четыре дня после ликвидации «Открытой России» . Затем его доставили в Краснодар, где суд арестовал оппозиционера.
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