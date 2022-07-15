Экс-директора «Открытой России» Пивоварова приговорили к четырём годам колонии

В сообщении говорится, что после рассмотрения материалов дела и исследования допустимых доказательств, суд счёл вину подсудимого доказанной.

«Пивоваров признан виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок четыре года с отбыванием наказания в колонии общего режима», - добавили в суде, отметив, что приговор в законную силу ещё не вступил.

Пивоварова задержали в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге 31 мая 2021 года, через четыре дня после ликвидации «Открытой России» . Затем его доставили в Краснодар, где суд арестовал оппозиционера.

