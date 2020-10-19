Экс-дипломат Украины рассказал, как «вернуть» Крым через Белоруссию

Экс-посол Украины в Минске Роман Бессмертный заявил, что Украина смогла бы «вернуть» Крым через Белоруссию. В эфире телеканала «Прямой» он сообщил, что в Белоруссии проживает около полумиллиона этнических украинцев. По словам Бессмертного, его удивляет, что власти Украины не понимают, что кроме Украины как страны есть «Большая Украина», «где наши интересы не меньше».

Дипломат полагает, что победить в Донбассе и «вернуть» Крым «можно в Белоруссии».