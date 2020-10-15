Экс-премьер Украины заявил, что Порошенко намеренно сдал Крым

Украинские власти во время событий 2014 года осознанно пошли на потерю Крыма и Донбасса. Такое мнение выразил депутат Верховной Рады Украины от фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илья Кива.

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в эфире НСН объяснил, почему Украина не стала воевать за Крым.

«Сама мысль, чтобы применять оружие в Крыму, была нелепой и дикой. Украинские воинские части на 90% перешли на сторону России, на сторону крымчан. Поэтому кто там собирался воевать?» - задался риторическим вопросом Азаров.

Он подтвердил, что украинское руководство после свержения президента Виктора Януковича сумело воспользоваться потерей Крыма и Донбасса.