Экс-премьер Украины заявил, что Порошенко намеренно сдал Крым
Бывший премьер-министр Украины в эфире НСН объяснил, почему Украина не стала воевать за Крым.
Украинские власти во время событий 2014 года осознанно пошли на потерю Крыма и Донбасса. Такое мнение выразил депутат Верховной Рады Украины от фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илья Кива.
Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в эфире НСН объяснил, почему Украина не стала воевать за Крым.
«Сама мысль, чтобы применять оружие в Крыму, была нелепой и дикой. Украинские воинские части на 90% перешли на сторону России, на сторону крымчан. Поэтому кто там собирался воевать?» - задался риторическим вопросом Азаров.
Он подтвердил, что украинское руководство после свержения президента Виктора Януковича сумело воспользоваться потерей Крыма и Донбасса.
«То, что тогдашнее руководство Украины – Турчинов и Порошенко – хотели отделения Крыма и Донбасса, это совершенно очевидно. 2,5 миллиона человек – Крым, примерно 8 миллионов – Донбасс. Это 10 миллионов населения, которое никогда бы не проголосовало ни за Порошенко, ни за Турчинова. Поэтому сейчас такая ситуация в Украине. Это разделенная страна. Запад, что ни делай, голосует по одному, Юго-Восток – по-другому. Так было все 30 лет. Поэтому отделение значительной части Юго-Востока сразу же изменило электоральные настроения в стране. И поэтому Порошенко победил в первом туре», - пояснил собеседник НСН.
Азаров уверен, что Киев и теперь не будет пытаться вернуть потерянные территории силой.
«Украине не готова воевать, потому что у нее отсутствуют современные вооруженные силы. Нет воздушного флота, нет хороших средств противовоздушной обороны», - заключил он.
В марте 2014 году в Крыму прошел референдум о присоединении к России. По официальным данным, 96,7% избирателей проголосовали за присоединение Крыма к России.
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