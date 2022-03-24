Сатановский предрек полный разрыв отношений между Россией и Польшей

Дипломатические отношения между Россией и Польшей могут быть полностью разорваны. Об этом заявил политолог и востоковед Евгений Сатановский на фоне готовности Варшавы выслать из РФ 45 послов и вступить в украинский конфликт.

По его мнению, этот разрыв может продлиться долгое время, так как у польских властей, добавил политолог, «вот-вот сорвет гайки».