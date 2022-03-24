Сатановский предрек полный разрыв отношений между Россией и Польшей
Дипломатические отношения между Россией и Польшей могут быть полностью разорваны. Об этом заявил политолог и востоковед Евгений Сатановский на фоне готовности Варшавы выслать из РФ 45 послов и вступить в украинский конфликт.
По его мнению, этот разрыв может продлиться долгое время, так как у польских властей, добавил политолог, «вот-вот сорвет гайки».
Сатановский подчеркнул, что пока не известно, для чего ВС Польши собираются вступить на территорию Украины. По словам политолога, Варшава может поддержать ВСУ в противодействии ВС России или даже попытаться вернуть себе Галицию с частью Волыни.
Ранее бывший министр экономики России Андрей Нечаев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что Польша готова платить за то, чтобы избавиться от российской «газовой заслонки», покупая более дорогой сжиженный газ.
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