Экс-депутат Рады объяснила, почему Украина не вернёт Крым

Жители Донбасса и Крыма, вероятно, никогда не захотят возвращения своих регионов в состав Украины, заявила в эфире телеканала NewsOne экс-депутат Верховной Рады Украины Анна Герман.

По её мнению, жители Донбасса видят, что Киев не исполняет взятые на себя обязательства по Минским соглашениями. Они берут российские паспорта, потому что в России у них больше уверенности в завтрашнем дне, сказала Герман.