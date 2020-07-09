Экс-депутат Рады объяснила, почему Украина не вернёт Крым

Жители Донбасса и Крыма, вероятно, никогда не захотят возвращения своих регионов в состав Украины, заявила в эфире телеканала NewsOne экс-депутат Верховной Рады Украины Анна Герман.

По её мнению, жители Донбасса видят, что Киев не исполняет взятые на себя обязательства по Минским соглашениями. Они берут российские паспорта, потому что в России у них больше уверенности в завтрашнем дне, сказала Герман.

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«Так же и крымчане никогда не будут мечтать вернуться на Украину, в страну, которая им не дает воды в летнюю жару», - цитирует её РИА ФАН. Бывший в депутат, в частности, отмечает, что Киев при этом демонстративно продолжает с считать Крым своим, а крымчан считает соотечественниками.

Ранее Герман заявила, что Россия непобедима, когда с ней Украина, и именно поэтому внешние силы постарались разъединить два соседних государства.

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ТЕГИ:ДонбассУкраинаПрисоединение Крыма К России
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