На Украине назвали условие непобедимости России

Россия непобедима, когда с ней Украина, поэтому стремившиеся ослабить Россию мировые политические силы пытались оторвать страны друг от друга. Об этом заявила бывший депутат Веровной Рады Анна Герман в эфире телеканала NewsOne, рассуждая об основных проблемах «Партии регионов» Виктора Януковича.

Большим козырем Украины было то, что страна являлась «островком стабильности» в регионе и могла быть мостом между Россией и Европой, приводит «Газета.ру» заявление Герман. Но мировые тренды приняли иное направление — на ослабление России, чтобы «вить верёвки» из неё и сделать более податливой, считает экс-депутат.

По словам Герман, «Партия регионов» выступала за нейтральный статус страны и партнёрство с Россией.

В 2012 году Герман стала народным депутатом Верховной Рады от этой партии.

