Зеленский решил не прощать людей, которые «аннексировали Крым»

Зеленский отметил также, что не простит тех, кто помешал украинским военным предотвратить «аннексию».

Украинский президент воздержался от озвучивания конкретных имен.

Крым вошел в состав России по результатам референдума в 2014 году. Ряд стран, в том числе Украина, отказываются признавать территорию полуострова российской.

Ранее член Совета Федерации РФ от Крыма Сергей Цеков в эфире НСН заявил, что заявления о возвращении Крыма в состав Украины, приняты в политическом истеблишменте Киева. Сенатор объяснил их популизмом и страхом признать правду о воссоединении полуострова и России.

«Если убрать все эти страхи и спросить украинских политиков, что ждет Крым, они признаются, что Крым воссоединился с Россией, и это навечно», - заявил эксперт.

