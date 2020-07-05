Зеленский решил не прощать людей, которые «аннексировали Крым»
Президент Украины Владимир Зеленский заявил от имени украинцев, что не простит тех людей, кто «аннексировал Крым». Об этом украинский лидер сказал, выступая на параде в Одессе в честь Дня Военно-морских сил Украины, сообщает «5 канал» Украины.
Зеленский отметил также, что не простит тех, кто помешал украинским военным предотвратить «аннексию».
Украинский президент воздержался от озвучивания конкретных имен.
Крым вошел в состав России по результатам референдума в 2014 году. Ряд стран, в том числе Украина, отказываются признавать территорию полуострова российской.
Ранее член Совета Федерации РФ от Крыма Сергей Цеков в эфире НСН заявил, что заявления о возвращении Крыма в состав Украины, приняты в политическом истеблишменте Киева. Сенатор объяснил их популизмом и страхом признать правду о воссоединении полуострова и России.
«Если убрать все эти страхи и спросить украинских политиков, что ждет Крым, они признаются, что Крым воссоединился с Россией, и это навечно», - заявил эксперт.
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