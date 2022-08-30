Экс-депутат Госдумы Пономарев заочно арестован по делу о фейках об армии

Экс-депутат Госдумы Илья Пономарев заочно арестован за «публичное распространение заведомо ложной информации» о действиях армии РФ. Об этом сообщает «Интерфакс».

Мосгорсуд отклонил иск Пономарева на признание его СМИ-иноагентом

Пономарев уехал из России после заведения на него дела о растрате в 2014 году. В 2019 году у него появилось украинское гражданство.

Ранее Пономарев рассказал, что Дарью убили представители некоего российского движения сопротивления, которые перед терактом с ним консультировались.

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:АрестГосдума
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