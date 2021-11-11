Мосгорсуд отклонил иск Пономарева на признание его СМИ-иноагентом
Иск правозащитника Льва Пономарева на решение признать его СМИ-иноагентом отклонен Мосгорсудом, сообщает в четверг РИА Новости.
В иске к Минюсту Пономарев просил признать это решение незаконным. Хорошевский суд Москвы уже отклонял иск правозащитника, однако он обжаловал это решение.
Мосгорсуд не стал удовлетворять это требование.
Ранее Пономарев был оштрафован на 10 тысяч рублей за невыполнение требований о соответствующей маркировке своих сообщений в соцсетях.
Лев Пономарев был признан СМИ, выполняющим функции иностранного агента, в декабре 2020 года.
В марте 2021 года движения Пономарева «За права человека», также признанное в России СМИ-иноагентом, было ликвидировано.
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