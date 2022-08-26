Телеграм: День зависимости и зраду отметили в ООН
НСН представляет Топ-5 главных событий уходящей недели по версии самых популярных Телеграм-каналов страны.
Убийство Дарьи Дугиной (Платоновой)
В субботу вечером в Московской области был взорван автомобиль политолога и журналиста 29-летней Дарьи Дугиной (Платоновой) – дочери известного философа Александра Дугина. Дарья возвращалась с фестиваля «Традиция» и должна была ехать в одном автомобиле с отцом. В понедельник ФСБ сообщила, что убийство совершила гражданка Украины Наталья Вовк в сопровождении 12-летней дочери Софьи Шабан, после совершения преступления они скрылись в Эстонии. По неподтвержденным данным, Вовк служила в украинском батальоне «Азов», признанном в России террористической организацией. Официальный Киев заявил о своей непричастности к убийству.
«Телестрим Z» призывает осознать тот факт, что Запад ведет войну с Россией на нашей территории:
«Теракт, совершенный на территории России в глубоком тылу, в котором погибла дочь Дугина – это сигнал англосаксов российской элите, что ни с какими "красными линиями", которые Россия пытается обозначить для коллективного Запада, они считаться не собираются. Обстрелы российской территории, подрывы ЛЭП, атаки на АЭС, удары беспилотниками по Крыму, а теперь еще и резонансный теракт, в котором погибла дочь Дугина – это перенос военных действий гибридной войны Запада против русской цивилизации внутрь России. Не имея возможности победить Россию в открытом противостоянии, англосаксы возвращаются к проверенной столетиями доктрине: "Россию можно разрушить только изнутри". США создали из Украины такой же инструмент для разрушения России, как в свое время из остатков иракской армии они создали ИГИЛ для разрушения Сирии. Иллюзия, что Россия продолжает жить обычной жизнью, в то время как на Украине проходит спецоперация, должна быть разрушена».
«Историк-алкоголик» просит запомнить тех россиян, кто радуется убийству Дарьи:
«Помните, мы людей с хорошими лицами, которые неожиданно обнаружили войну после прилетов по Киеву, поэтому резко ставших против войны, за гуманизм и слезинку ребенка, спрашивали, как же так, чем же Киев и Харьков лучше Луганска и Донецка, что 8 лет можно было игнорировать, а теперь игнорировать нельзя? А они в ответ выпустили даже несколько методичек на тему того, как правильно отвечать, точнее, как правильно уходить от ответа на этот вопрос. Но сегодня, посмотрев на радостный танцевальный фестиваль вокруг гибели Дарьи Дугиной, можно сказать, что ответ дан, очень четкий, без сносок, экивоков и всяких "но": когда убивают украинцев – это плохо, когда русских – хорошо. Понятно это было еще в 2014, просто тогда вся это нечисть жила в России, поэтому немного стеснялась, либо молчала, либо высказывалась туманно, а сейчас люди вне досягаемости российских силовиков, поэтому стесняться перестали. И единственное, чего я боюсь, более того, почти уверен, что выйдет именно так. Когда мы победим, то случится амнистия, и все это стадо людоедов откочует обратно в Россию. Снимут снова свои квартиры на Патриках и Чистых, рассядутся по модным барам, снова будут давать концерты, издавать стильные журналы, снимать кино за государственный счет, делать выставки, получат синекуры в Сбере и Яндексе, наберут у правительства Москвы и министерства культуры грантов и субсидий для своих фондов и просветительских проектов. Как будто ничего не было».
Бывший депутат Госдумы Илья Пономарев, несколько лет назад переехавший на Украину, с улыбкой рассказал в эфире, что Дарью убили представители некоего российского движения сопротивления, которые перед терактом с ним консультировались.
«Всевидящее око» наблюдает за Пономаревым:
«В текущей ситуации вокруг убийства Дарьи Дугиной занятнее всего то, что "Азов" свою причастность к нему яростно отрицает, хотя доказательства этому есть. А вот Илюша Пономарев свою причастность радостно провозглашает, хотя никаких доказательств этому нет. Переукраинить украинцев в отбитости – это уже, конечно, новый уровень запредела, до которого "хорошие русские" докатились».
«Радио Лекух» напоминает, что убивать мирных женщин – это очень по-бандеровски:
«Убийцы молодых красивых женщин, даже "сочувствующие" им, жить не должны вообще, в принципе, вне зависимости от чего-либо еще. А так – традиции, да. Почему для меня бандеровщина всегда была эстетически мерзкой: "доблесть" этих, сидящих по вонючим завшивленным схронам упырей как правило и сводилась к насилию и убийствам сельских учительниц и комсомолок».
«АДЕКВАТ Z» отвечает тем, кто требует немедленного жесткого ответа:
«Что касается ударов по центрам принятия решений. Я прекрасно понимаю всех, кто призывает к их нанесению прямо сейчас. Я вместе со всеми от души порадуюсь, если они будут нанесены, допустим, завтра. Если, однако, они сейчас нанесены не будут, я отнесусь к этому с пониманием сам и призываю отнестись всех. Мы участвуем в глобальном конфликте не на жизнь, а на смерть, который сложностью и многогранностью превосходит все, что было в истории, а его военное измерение не имеет себе равных за много десятилетий. Набор и момент применения конкретных военных, экономических и любых иных инструментов в рамках этого конфликта – абсолютная прерогатива высшего руководства страны, уровень информированности которого качественно превосходит все доступное нам с вами. И если тот или иной инструмент не применяется прямо сейчас, то не потому, что власть меньше нашего нацелена на разгром противника с наименьшими совокупными издержками, и тем более не потому, что не слышит настроений общества, а исключительно потому, что не считает оптимальный момент для такого хода наступившим. И как бы ни было эмоционально непросто принять сказанное, принять его правильнее, чем продолжать накручивать себя и аудиторию, даже если поводы этому очень благоприятствуют. Терпение. Каждый очередной день работает на нас и против противника, и для военного, экономического и политического измерений противостояния это справедливо в равной мере. И качество руководства процессами на нашей стороне совершенно не оставляет желать лучшего».
Большинство в ООН не осудили Россию
Совместное антироссийское заявление по конфликту на Украине, опубликованное в среду, поддержали 58 стран из 193, входящих в ООН, то есть меньше трети.
Политик Елена Панина рассуждает о том, что это значит:
«Конечно, это огромный провал Украины. И одновременно – обозначение контуров ценностно-смыслового раздела мира. <…> Когда-то подобные демарши в ООН использовались для иллюстрации того, что "весь мир – против России". На этот раз что-то явно пошло не так. Элементарное сравнение цифр говорит о важнейшей вещи: планета устала не только голосовать, но и жить под диктовку Запада. Его время закончилось».
«Мюсли вслух» отмечают, что поддержка России в мире растет:
«За минувшие полгода количество стран, критикующих действия России по защите своих национальных интересов, сократилось втрое. Напомним, что 2 марта за резолюцию Генассамблеи ООН с требованием к Москве прекратить специальную военную операцию и отвести войска проголосовало 141 государство. Несмотря на все усилия, Западу не удалось сколотить глобальный антироссийский фронт: большинство стран мира даже на словах, в абсолютно формальном случае не собираются осуждать Россию».
«ЖЁЛТЫЕ СЛИВЫ» комментируют тенденцию:
«Похоже, что следующую такую резолюцию, если Украина на свою голову решит ее выдвинуть, будут подписывать еще на треть меньше стран. Скорее всего члены ЕС и США – не более. Да и голосование будет проходить под непрекращающийся гул протестующих под окнами Генассамблеи ООН».
«Логика Маркова» считает, что мировое сообщество прозревает:
«[Подписали документ] только члены НАТО и союзники США, которые уже присоединились к антироссийским санкциям. То есть мировое сообщество не хочет осуждать Россию. Мировое сообщество видит справедливость действий России. И видит, что это не конфликт России и Украины, а конфликт между США и Россией».
«Правда и котики.» напоминают о словах российского президента:
«Когда укры и иже с ними пафосно провозглашают, что против России "весь мир", хочется щелкнуть крикунов по носу, чтобы пришли в себя и не блистали сверх-невежеством: Меньше трети стран ООН поддержали антироссийское заявление по ситуации НА Украине. <…> Подписавшиеся, не забывайте о словах В. В. Путина: Россия еще и не начинала отвечать».
Подготовка к дню голосования
В России идет подготовка к единому дню голосования, который в этом году назначен на 11 сентября. Особое внимание приковано к подготовке дистанционного электронного голосования (ДЭГ).
«Темник» рассказывает о контроле за ДЭГ:
«Фиксируем структуризацию наблюдения за ДЭГ и совершенствование этой практики. Партия прямой демократии выделила три контура наблюдения за "дистанционкой":
— 1 контур: наблюдатели ТИК ДЭГ, следящие за процедурой;
— 2 контур: эксперты, следящие за техническими деталями процесса (изучение транзакций и прочее);
— 3 контур: наблюдатели из регионов, следящие за ходом голосования через портал дистанционного наблюдения.
Тренд совершенствования наблюдения подхватывают и парламентские партии. Единороссы обещают открыть сайт, который позволит следить за онлайн-голосованием. Уже есть договоренность с департаментом цифровых технологий правительства Москвы. "Новые люди" тоже обещают придумать свой институт наблюдения за ДЭГ».
«Выборы, выборы, выборы…» пишут о тестовом голосовании в Москве:
«У электронного голосования все еще хватает скептиков, которые любят повторять: "Как же ему можно доверять, когда система такая сырая и еще не проверена?". Такие люди предпочитают не замечать, что перед выборами регулярно проводятся тестовые голосования. В этом году оно пройдет 26 августа, с 08:00 до 17:00 москвичи потренируются сами и проверят систему на прочность. Само собой, вместо реальных кандидатов в бюллетене тестового голосования пока что будут варианты ответов, а вопрос звучит так: "Какие улучшения помогут сделать ваш район более комфортным?". Ограниченное время для голосования обеспечит высокую нагрузку на систему, чтобы как раз проверить ее устойчивость и безопасность. А еще тест позволит "обкатать" новинку, о которой многие уже слышали – электронный реестр избирателей. Благодаря ему горожанам не нужно проходить дополнительные регистрации, а заодно исключаются нечестные попытки двойного голосования. Доступ к пробному голосованию откроется автоматически, присоединиться могут все, у кого есть полная учетная запись на mos.ru и кому предстоит сделать выбор в сентябре».
«Электронное голосование» публикует график с динамикой роста регистраций для участия в ДЭГ на портале госуслуг:
«Число регистраций на участие в ДЭГ растет без аномалий. Для участия в дистанционном электронном голосовании в ЕДГ-2022 по состоянию на 12 августа подано 22837 заявлений, на 24 августа – 50 тысяч заявлений. Наблюдается естественный рост, что видно на диаграмме. Данные не учитывают Москву, где голосование пройдет на городской платформе. Такую информацию дает Минцифры России. Сразу же появились комментарии, что 50 тысяч – это очень мало, и избиратели игнорируют ДЭГ, выражая ему недоверие. Но вот в чем вопрос. Недоверие высказали те, кто зарегистрировался на ДЭГ или авторы комментариев? Если на ДЭГ зарегистрировалось бы 2 миллиона избирателей, то эти комментаторы тоже нашли бы повод для обвинений в использовании админресурса. ДЭГ является дополнительным способом реализации активного избирательного права при сохранении голосования бумажными бюллетенями. Так будет еще долго по всему миру. В этом году география ДЭГ расширилась на 5 новых регионов. Избирателям только предстоит распробовать новую технологию».
«Доктор Z прописал» наблюдает за попытками иностранного вмешательства в выборы:
«Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ предупредила о подготовке зарубежных структур к вмешательству в выборы, которые пройдут в России в сентябре. В ЦИК переданы материалы, которые свидетельствуют о подготовке "рядом зарубежных структур, включая иноагентов и лиц, связанных с экстремистскими организациями, незаконных акций, направленных на иностранное вмешательство в ход выборов 2022 года". В частности, речь идет о незаконной агитации в дни голосования и препятствовании избранию зарегистрированных кандидатов. Материалы переданы не только в ЦИК, но и в Генпрокуратуру. Вообще же стоило бы предавать подобные факты максимальной огласке – что, где, когда и вот это все. На Западе по малейшему поводу – а по большей части без какого-либо повода – шоу устраивают из "российского вмешательства". "Источники сообщили" и понеслась».
«Выборка» рассказывает о скандале вокруг московского кандидата в муниципальные депутаты от КПРФ:
«Снова кандидат от КПРФ, и снова скандал. Жители Можайского района в ужасе от поведения коммуниста Сергея Татаринцева – он гуляет по местному парку со взрослой пумой, на которую отказывается надевать намордник. Кошка пугает не только детей, но и их родителей. На замечания кандидат в мундепы реагирует раздраженно и грубо. Принудить мужчину к ответственному поведению местные жители попытались, обратившись к его партийному руководству и в правоохранительные органы: "Он разгуливает по спортивно-оздоровительному комплексу с огромной кошкой, агрессивно реагирует на просьбы надеть на зверя намордник. В полицию сообщили, отправили в аккаунты КПРФ и Зюганова в соцсетях – реакции никакой"».
«Крымская платформа»
Во вторник в онлайн-формате прошел организованный Украиной форум «Крымская платформа».
Депутат Госдумы, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий рассказывает, о чем там говорили:
«Удручающее зрелище эта "Крымская платформа". На этот раз его решили "почтить" своим "личным присутствием" лидеры большинства недружественных России стран. Статус вассалов "гегемона на издыхании", наверное, обязывает. Пребывая в полном заблуждении о праве рассуждать о судьбе российского Крыма, все они выдавали одно нелепое клише за другим. То ли окончательно теряя связь с реальностью, то ли желая снова повеселить вашингтонских хозяев, Зеленский опустился до громких угроз вернуть Крым "любым способом", который в Киеве посчитают верным. Какие способы применяет украинский режим, мы хорошо знаем – геноцид, фашизм, терроризм. Думаю, так же хорошо об этих "способах" были осведомлены и в Крыму еще в 2014 году. Поэтому населением полуострова было принято единственно верное историческое решение о воссоединении с Россией. Вопрос закрыт навсегда. У Украины нет никакой возможности что-то вернуть, крымчане свой добровольный выбор сделали. И, убежден, скоро его сделают жители Донбасса и других освобожденных от украинского неонацизма территорий».
«Мейстер» дивится неадекватности ораторов:
«Западные лидеры наперебой говорили о возвращении Украины к былым границам, клеймили Россию, обещали помощь, хвалили за стойкость. Пан голова – Владимир Зеленский – явно опьяненный таким количеством сантиментов, раздухарился и сам: требовал ухода России с ЗАЭС, взывал к ЕСПЧ не допустить трибунала над украинскими захистниками и обещал вернуть Крым любыми средствами. Все это информационное мракобесие реально напоминало пьянку, где гости подшофе наперебой раздают обещания, которые забудут к утру. Однако за всякой гулянкой неизбежно следует похмелье, и вскоре придется осознать реальность. А она такова: Зеленский скорее получит от мертвого осла уши, а не Крым, ведь вернуть его нет никакой возможности; до решений ЕСПЧ, если он соизволит влезть в историю с трибуналом, России дела нет – она не признает его решений; из ЗАЭС Россия не только не уйдет, но и в краткосрочной перспективе переключит станцию на российскую энергосистему. Жестокая реальность, которую Зеленскому стоило бы поскорее признать, пока новые успехи России "на земле" не сделали ее еще более невыносимой для восприятия».
«По рублю» констатирует падение интереса к Украине в мире:
«Ни потенциальная авария на Запорожской АЭС, ни самоуверенные заявления о применении ядерного оружия Лиз Трасс, ни "Крымская платформа" и польско-британские гости, ничто уже не помогает оживить внимание к Украине. Эгоизм – это основа западной цивилизации, ничего удивительного. Колониализм был порождением эгоизма и стратегии. Поэтому основы для отказа от собственных благ в пользу призрачной идеологии у западного населения нет. Не дано. Попытки восстановить актуальность будут, но они тщетны. Вектор на возврат к личным интересам, каждый сам за себя».
«338» пишет о другом форуме, который затерялся на фоне «Крымской платформы»:
«"Крымская платформа" – это громко, медийно и с именитыми гостями. И на фоне данного мероприятия закономерно потерялся и должен был затеряться маргинальный междусобойчик с условным наименованием "Форум свободного Кавказа". Пока "делегатами" мероприятия выступили ичкерийцы и грузины, но их планы и требования уже ушли от фантомных болей по 90-м и 2008 году. О чем на прошлой неделе вещал Закаев – Ичкерия есть, "нам не надо, чтобы нас признавали, мы сами себя признаем!", а Кавказ должен сепарироваться от России. И традиционная отсылка "Россия без Путина". Стоят ли за "свободным Кавказом" уши турецких служб и сеть 1ADAT – с ходу сказать невозможно. Но Западу (возможно, и Турции) нужно было затерять на фоне "Крымской платформы" одно из мероприятий, на котором обсуждались реальные цели противодействия России: не возврат к границам 23.02 и не 1991, но распад России как геополитической реальности с безусловным уничтожением государственных институтов».
День независимости Украины
В среду на Украине отпраздновали День независимости.
«Алёхин. Telega власти» считает, что праздновать нечего:
«Сегодня пока еще Украина показательно будет отмечать День независимости. Скорее всего, в новых укронацистских традициях – обстреливая мирные города и убивая мирных жителей, потому что слухи об атаке так и остались слухами, так как против безоружных омоновцев гораздо безопасней идти с оружием на Майдане, чем против вооруженного и профессионального русского солдата. За такую независимость и боролись на Майдане, именно возможность убивать своих же сограждан исподтишка, уничтожать несогласных на Донбассе и в других регионах страны и лежит в основе укронацистской независимости. А еще сегодня день независимости киевских властей от народа и закона. Нет другой страны в мире, где власти так активно продают на трансплантацию своих сограждан, продают в рабство женщин и детей, разворачивают сеть биолабораторий и проводят эксперименты на славянах, то есть украинцах. Вот такой праздник, такой особой независимости празднуют сегодня на территории пока еще Украины. <…> День независимости пока еще Украины соткан из лжи собственному народу о том, что Украина независима. Получив независимость от СССР, в рамках которого и состоялась Украина как государство, сегодня она впала в полную зависимость от группы евро-американских чиновников, использующих 40 миллионов человек и ресурсы целой страны для собственного обогащения и геополитических игр, ценою жизней украинцев. Так что правильно сегодня пронацистской части пока еще Украины праздновать новый праздник: День полной зависимости Украины».
«Zнахарь» объясняет, почему о независимости Украины говорить не приходится:
«Пожалуй, за всю свою историю Украина не была настолько зависимой, как сейчас. Любая прихоть западных стран исполняется безоговорочно (биолаборатории, рынок черных трансплантологов, пропаганда ЛГБТ, война до последнего украинца), все решения и даже объекты обстрелов Киев согласовывает с наставниками из США, солидная часть пахотных земель Украины выкуплена за бесценок сельскохозяйственными компаниями из США и Евросоюза, в ущерб своим гражданам вывозится на Запад зерно, и этот список можно продолжать еще долго. Украина – самая зависимая от Запада страна».
«Мышь в овощном» уверена, что этой зависимости будет положен конец:
«Для нас нет никакой "независимой Украины", есть лишь временно оккупированная часть России. Волею случая и воспользовавшихся им злых сил оказавшаяся в руках клептократов, которые затем, через радикальный национализм, мутировали в неонацистов. Соответственно, нет и не может быть и никакой "независимости Украины" потому, что не может обладать субъектностью квази-государственное образование, создававшееся исключительно в качестве инструмента противостояния России. Мы застали времена, когда формулировка "Украина – не Россия" воспринималась кое-кем как образец качественного геополитического анализа. На самом деле это был диагноз, скрытая от простецов правда, вылезшая наружу вопреки воле автора того опуса. Стартовые позиции Киева были едва ли не самыми лучшими среди всех бывших советских республик – тем более печальны выглядят результаты, достигнутые за прошедшие годы. "Независимая Украина" всегда была, есть и остается зависимой. От навязанной ей чужой воли, от собственных предрассудков и фантомных болей, от управляющих ею кукловодов, направляющих ее на бой с Россией, как голема, как боевого зомби. Мы верим в то, что этот морок пройдет, что отторгнутые от нашей Родины миллионы ее сыновей и дочерей вернутся в наш общий дом. Сделать это будет тяжело, сложно, больно, временами – страшно. Но это будет».
«Beregini» отмечает, что зависимость Украины от Запада возрастает:
«Мы с грустью смотрим на этот праздник "независимости"… О том, что специалисты НАТО последние несколько лет готовили Украину к войне с Россией, мы уже говорили. А теперь покажем вам некоторые документы, которые это подтверждают. Представляем вам учебное пособие, которое называется "ДОКТРИНА ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ НАТО ОТНОСИТЕЛЬНО ПЛАНИРОВАНИЯ ОПЕРАЦИЙ". Этой увлекательной книжкой с нами любезно поделились офицеры Национального университета обороны Украины имени Ивана Черняховского (у них таких было много, и мы их с удовольствием изучаем). Справочные материалы содержат перевод доктрины Объединенных сил по планированию операций НАТО AJP-5, ее редакции 2019 года. Эта доктрина является основной в иерархии оперативных доктрин (стандартов), описывает основные принципы, рассуждения и процессы, которыми следует пользоваться при планировании операций объединенных сил, служит для поддержки процесса принятия решений и разработки планов, приказов и директив для всех типов операций. Целью разработки справочных материалов было содействие знакомству широкого круга специалистов с основными руководящими документами (доктринами) НАТО, одним из которых является Союзная доктрина Объединенных сил по планированию операций AJP-5. Новая редакция доктрины AJP-5 2019 года освещает последние изложения политики и доктрины НАТО по планированию операций. Теперь вы понимаете, что НАТО уже давно готовилось воевать с Россией до последнего украинца?»
Донецкий ополченец Александр Жучковский пишет, что независимость Украины – ошибка политики России 1990-х годов:
«Сегодня ровно шесть месяцев с начала Священной военной операции. Сегодня же – день "независимости Украины". Хорошая дата для некоторых итогов и выводов. Но проговаривать их не имеет смысла – все и так всем понятно. Никаких двусмысленностей, оговорок и запятых. Ни переговоры, ни мирные инициативы нынче невозможны. Говорить будет оружие и только оружие – до момента, пока в войне не будет поставлена жирная точка. <…> Независимость Украины – следствие катастрофических ошибок России начала 90-х. Теперь, в начале 20-х, мы за эти ошибки расплачиваемся. Мы тебя породили, Украина, мы тебя и убьем. Добить. Добить гадину».
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