Телеграм: День зависимости и зраду отметили в ООН

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В субботу вечером в Московской области был взорван автомобиль политолога и журналиста 29-летней Дарьи Дугиной (Платоновой) – дочери известного философа Александра Дугина. Дарья возвращалась с фестиваля «Традиция» и должна была ехать в одном автомобиле с отцом. В понедельник ФСБ сообщила, что убийство совершила гражданка Украины Наталья Вовк в сопровождении 12-летней дочери Софьи Шабан, после совершения преступления они скрылись в Эстонии. По неподтвержденным данным, Вовк служила в украинском батальоне «Азов», признанном в России террористической организацией. Официальный Киев заявил о своей непричастности к убийству.

«Телестрим Z» призывает осознать тот факт, что Запад ведет войну с Россией на нашей территории:

«Теракт, совершенный на территории России в глубоком тылу, в котором погибла дочь Дугина – это сигнал англосаксов российской элите, что ни с какими "красными линиями", которые Россия пытается обозначить для коллективного Запада, они считаться не собираются. Обстрелы российской территории, подрывы ЛЭП, атаки на АЭС, удары беспилотниками по Крыму, а теперь еще и резонансный теракт, в котором погибла дочь Дугина – это перенос военных действий гибридной войны Запада против русской цивилизации внутрь России. Не имея возможности победить Россию в открытом противостоянии, англосаксы возвращаются к проверенной столетиями доктрине: "Россию можно разрушить только изнутри". США создали из Украины такой же инструмент для разрушения России, как в свое время из остатков иракской армии они создали ИГИЛ для разрушения Сирии. Иллюзия, что Россия продолжает жить обычной жизнью, в то время как на Украине проходит спецоперация, должна быть разрушена».

«Историк-алкоголик» просит запомнить тех россиян, кто радуется убийству Дарьи:

«Помните, мы людей с хорошими лицами, которые неожиданно обнаружили войну после прилетов по Киеву, поэтому резко ставших против войны, за гуманизм и слезинку ребенка, спрашивали, как же так, чем же Киев и Харьков лучше Луганска и Донецка, что 8 лет можно было игнорировать, а теперь игнорировать нельзя? А они в ответ выпустили даже несколько методичек на тему того, как правильно отвечать, точнее, как правильно уходить от ответа на этот вопрос. Но сегодня, посмотрев на радостный танцевальный фестиваль вокруг гибели Дарьи Дугиной, можно сказать, что ответ дан, очень четкий, без сносок, экивоков и всяких "но": когда убивают украинцев – это плохо, когда русских – хорошо. Понятно это было еще в 2014, просто тогда вся это нечисть жила в России, поэтому немного стеснялась, либо молчала, либо высказывалась туманно, а сейчас люди вне досягаемости российских силовиков, поэтому стесняться перестали. И единственное, чего я боюсь, более того, почти уверен, что выйдет именно так. Когда мы победим, то случится амнистия, и все это стадо людоедов откочует обратно в Россию. Снимут снова свои квартиры на Патриках и Чистых, рассядутся по модным барам, снова будут давать концерты, издавать стильные журналы, снимать кино за государственный счет, делать выставки, получат синекуры в Сбере и Яндексе, наберут у правительства Москвы и министерства культуры грантов и субсидий для своих фондов и просветительских проектов. Как будто ничего не было».

Бывший депутат Госдумы Илья Пономарев, несколько лет назад переехавший на Украину, с улыбкой рассказал в эфире, что Дарью убили представители некоего российского движения сопротивления, которые перед терактом с ним консультировались.

«Всевидящее око» наблюдает за Пономаревым:

«В текущей ситуации вокруг убийства Дарьи Дугиной занятнее всего то, что "Азов" свою причастность к нему яростно отрицает, хотя доказательства этому есть. А вот Илюша Пономарев свою причастность радостно провозглашает, хотя никаких доказательств этому нет. Переукраинить украинцев в отбитости – это уже, конечно, новый уровень запредела, до которого "хорошие русские" докатились».

«Радио Лекух» напоминает, что убивать мирных женщин – это очень по-бандеровски:

«Убийцы молодых красивых женщин, даже "сочувствующие" им, жить не должны вообще, в принципе, вне зависимости от чего-либо еще. А так – традиции, да. Почему для меня бандеровщина всегда была эстетически мерзкой: "доблесть" этих, сидящих по вонючим завшивленным схронам упырей как правило и сводилась к насилию и убийствам сельских учительниц и комсомолок».

«АДЕКВАТ Z» отвечает тем, кто требует немедленного жесткого ответа:

«Что касается ударов по центрам принятия решений. Я прекрасно понимаю всех, кто призывает к их нанесению прямо сейчас. Я вместе со всеми от души порадуюсь, если они будут нанесены, допустим, завтра. Если, однако, они сейчас нанесены не будут, я отнесусь к этому с пониманием сам и призываю отнестись всех. Мы участвуем в глобальном конфликте не на жизнь, а на смерть, который сложностью и многогранностью превосходит все, что было в истории, а его военное измерение не имеет себе равных за много десятилетий. Набор и момент применения конкретных военных, экономических и любых иных инструментов в рамках этого конфликта – абсолютная прерогатива высшего руководства страны, уровень информированности которого качественно превосходит все доступное нам с вами. И если тот или иной инструмент не применяется прямо сейчас, то не потому, что власть меньше нашего нацелена на разгром противника с наименьшими совокупными издержками, и тем более не потому, что не слышит настроений общества, а исключительно потому, что не считает оптимальный момент для такого хода наступившим. И как бы ни было эмоционально непросто принять сказанное, принять его правильнее, чем продолжать накручивать себя и аудиторию, даже если поводы этому очень благоприятствуют. Терпение. Каждый очередной день работает на нас и против противника, и для военного, экономического и политического измерений противостояния это справедливо в равной мере. И качество руководства процессами на нашей стороне совершенно не оставляет желать лучшего».

