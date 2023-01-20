Экс-депутат бундестага: Украина не сохранится в изначальных границах
Украина не сохранится в своих изначальных границах после окончания российской специальной военной операции. Об этом заявил бывший депутат бундестага, член немецкой партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт.
Политик высказал мнение, что судьба Украины «предрешена».
«Восстанавливать страну придется всем миром и делить ее, скорее всего, тоже будут всем мировым сообществом», — заявил Гердт в беседе с РИА Новости.
Экс-депутат указал, что у Киева нет возможности сохранить территориальную целостность. Украинские власти упустили шанс сесть за стол переговоров, «когда Турция предлагала, но тогда Вашингтон запретил», отмечает «Свободная пресса».
Как отметил Гердт, конфликт будет вести лишь к эскалации, поэтому его следует «завершить до конца», пишет Ura.ru.
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