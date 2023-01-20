Политик высказал мнение, что судьба Украины «предрешена».

«Восстанавливать страну придется всем миром и делить ее, скорее всего, тоже будут всем мировым сообществом», — заявил Гердт в беседе с РИА Новости.

Экс-депутат указал, что у Киева нет возможности сохранить территориальную целостность. Украинские власти упустили шанс сесть за стол переговоров, «когда Турция предлагала, но тогда Вашингтон запретил», отмечает «Свободная пресса».

Как отметил Гердт, конфликт будет вести лишь к эскалации, поэтому его следует «завершить до конца», пишет Ura.ru.

