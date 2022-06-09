Экс-чиновник Минэка получил срок за растрату 140 млн рублей

Тверской суд вынес приговор бывшему начальнику ФБУ «Управление административными зданиями Минэкономразвития России» Александру Страху, который обвиняется в причинении ущерба на сумму более 140 млн рублей, сообщает «РЕН ТВ».

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В 2010 году чиновник заключил с ООО «ГК-Техстрой-2» государственные контракты на реконструкцию находящегося на балансе учреждения детского оздоровительного лагеря «Солнечный». При этом некоторые работы не были выполнены.

Страх получил пять лет условно с испытательным сроком в четыре года. Он также должен возместить причиненный ущерб, превышающий 142 миллионов рублей.

Напомним, ранее Магомед Джелилов, занимавший должность руководителя Дербентского района Дагестана получил 7,5 лет колонии. Он незаконно подписал постановления о предоставлении в собственность двум гражданам земельных участков площадью по 1 га, чем нанёс муниципальному образованию ущерб в размере 2,2 млн рублей.

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ФОТО: РИА Новости, Андрей Старостин
ТЕГИ:ЧиновникиМинэкономразвития
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