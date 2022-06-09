Экс-чиновник Минэка получил срок за растрату 140 млн рублей

В 2010 году чиновник заключил с ООО «ГК-Техстрой-2» государственные контракты на реконструкцию находящегося на балансе учреждения детского оздоровительного лагеря «Солнечный». При этом некоторые работы не были выполнены.

Страх получил пять лет условно с испытательным сроком в четыре года. Он также должен возместить причиненный ущерб, превышающий 142 миллионов рублей.

Напомним, ранее Магомед Джелилов, занимавший должность руководителя Дербентского района Дагестана получил 7,5 лет колонии. Он незаконно подписал постановления о предоставлении в собственность двум гражданам земельных участков площадью по 1 га, чем нанёс муниципальному образованию ущерб в размере 2,2 млн рублей.

