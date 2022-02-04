Бывшего главу Дербентского района Дагестана осудили на 7,5 лет

Как отмечается, ещё до суда Джелилова отстранили от занимаемой должности и поместили под домашний арест. Против него было выдвинуто обвинение в том, что в 2015 году, находясь на посту главы района, он незаконно подписал постановления о предоставлении в собственность двум гражданам земельных участков площадью по 1 га, чем нанёс муниципальному образованию ущерб в размере 2,2 млн рублей.

Ранее Следственный комитет России задержал подозреваемого во взяточничестве мэра Краснодара.

