Бывшего главу Дербентского района Дагестана осудили на 7,5 лет
Магомед Джелилов, ранее занимавший должность руководителя Дербентского района Дагестана получил 7,5 лет колонии. Такой приговор вынес судья Преображенского районного суда города Москвы, сообщает «Интерфакс».
Как отмечается, ещё до суда Джелилова отстранили от занимаемой должности и поместили под домашний арест. Против него было выдвинуто обвинение в том, что в 2015 году, находясь на посту главы района, он незаконно подписал постановления о предоставлении в собственность двум гражданам земельных участков площадью по 1 га, чем нанёс муниципальному образованию ущерб в размере 2,2 млн рублей.
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