СМИ: В Киргизии задержали подозреваемого в растрате командующего внутренними войсками

Отмечается, что командующий был задержан в рамках расследования дела о финансовых махинациях с бюджетными средствами во внутренних войсках. В начале декабря против ряда должностных лиц киргизских Внутренних войск возбудили уголовные дела о злоупотреблении должностным положением, мошенничестве, присвоении (растрате) имущества в особо крупном размере, служебном подлоге, халатности. По данным предварительного расследования, они перечисляли на счета подставных фирм бюджетные средства, выделенные на закупки продуктов и вещей для личного состава, пишет «Свободная пресса». Предварительно, ущерб составил 34 млн киргизских сомов (около $400 тысяч).

Ожидается, что в ближайшее время суд рассмотрит вопрос об избрании меры пресечения в отношении Кенжекулова, пишет RT.

