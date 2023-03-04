Экономист Сакс заявил, что политика США с 90-х годов вела к конфликту с Россией

По мнению американского эксперта, конфликт на Украине отражает напряженные отношения между США и РФ, развивавшиеся на протяжении нескольких десятков лет. Вашингтон упустил возможность внести вклад в предотвращение кризиса из-за видения собственного положения в мире после 1991 года.

По словам Сакса, лидеры Соединенных Штатов были уверены в однополярности мира и возможности делать «практически все, что вздумается», в том числе размещать военные базы «где угодно и когда угодно», по собственному желанию заключать и расторгать договоры без серьезных последствий.

Кроме того, экономист назвал одной из ключевых ошибок Вашингтона расширение НАТО. Сакс указал, что на отношения США и РФ негативно повлияла бомбардировка Сербии силами Североатлантического альянса в 1999 году.

