Экономист Сакс заявил, что политика США с 90-х годов вела к конфликту с Россией

Проводимая США в 1990-е годы политика привела ко многим ошибкам, последствия которых сегодня негативно отражаются на международной обстановке. Об этом заявил экономист Джеффри Сакс в интервью изданию New Yorker.

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По мнению американского эксперта, конфликт на Украине отражает напряженные отношения между США и РФ, развивавшиеся на протяжении нескольких десятков лет. Вашингтон упустил возможность внести вклад в предотвращение кризиса из-за видения собственного положения в мире после 1991 года.

По словам Сакса, лидеры Соединенных Штатов были уверены в однополярности мира и возможности делать «практически все, что вздумается», в том числе размещать военные базы «где угодно и когда угодно», по собственному желанию заключать и расторгать договоры без серьезных последствий.

Кроме того, экономист назвал одной из ключевых ошибок Вашингтона расширение НАТО. Сакс указал, что на отношения США и РФ негативно повлияла бомбардировка Сербии силами Североатлантического альянса в 1999 году.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияСША
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