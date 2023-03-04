Экономист Сакс заявил, что политика США с 90-х годов вела к конфликту с Россией
Проводимая США в 1990-е годы политика привела ко многим ошибкам, последствия которых сегодня негативно отражаются на международной обстановке. Об этом заявил экономист Джеффри Сакс в интервью изданию New Yorker.
По мнению американского эксперта, конфликт на Украине отражает напряженные отношения между США и РФ, развивавшиеся на протяжении нескольких десятков лет. Вашингтон упустил возможность внести вклад в предотвращение кризиса из-за видения собственного положения в мире после 1991 года.
По словам Сакса, лидеры Соединенных Штатов были уверены в однополярности мира и возможности делать «практически все, что вздумается», в том числе размещать военные базы «где угодно и когда угодно», по собственному желанию заключать и расторгать договоры без серьезных последствий.
Кроме того, экономист назвал одной из ключевых ошибок Вашингтона расширение НАТО. Сакс указал, что на отношения США и РФ негативно повлияла бомбардировка Сербии силами Североатлантического альянса в 1999 году.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,3 млн+14 516 / сут.
Умерли
396 тыс.+40 / сут.
Выздоровели
21,7 млн+11 512 / сут.
- Экономист Сакс заявил, что политика США с 90-х годов вела к конфликту с Россией
- Нефть Brent подорожала до $86 за баррель
- Захарова прокомментировала слова пресс-секретаря Белого дома о «Российской народной республике»
- Посольство: Лондон сфабриковал отравление Скрипалей для подготовки к конфронтации с Москвой
- Россиянин Гассиев завоевал чемпионский пояс WBA Intercontinental
- Путин подписал указ о порядке сделок с бумагами, купленными у недружественных нерезидентов
- Глава Европарламента снова прибыла на Украину
- В США захотели, чтобы Китай оказал Украине военную поддержку
- Воздушную тревогу объявили в нескольких областях Украины
- Пресс-секретарь Байдена переименовала Россию
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru