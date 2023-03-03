Ранее стало известно, что в Копенгагене основание статуи Русалочки, созданной по мотивам сказки писателя Ганса Христиана Андерсена, окрасили в цвета российского флага, напоминает «Свободная пресса».

Дрейвен отметил, что ему «греет сердце» то, что «люди просыпаются».

«Мы и другие неустанно работали над тем, чтобы вытащить их из машины пропаганды, и это, наконец, проявляется», — написал ветеран в Twitter.

Накануне Дрейвен предупредил, что США готовят атаку под ложным флагом и намерены обвинить в ней Россию, пишет RT.

