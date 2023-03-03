В США заявили, что европейцы просыпаются для поддержки России

Жители стран Европы «просыпаются», чтобы противостоять антироссийской пропаганде. Об этом заявил ветеран США, писатель Ноктис Дрейвен.

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Ранее стало известно, что в Копенгагене основание статуи Русалочки, созданной по мотивам сказки писателя Ганса Христиана Андерсена, окрасили в цвета российского флага, напоминает «Свободная пресса».

Дрейвен отметил, что ему «греет сердце» то, что «люди просыпаются».

«Мы и другие неустанно работали над тем, чтобы вытащить их из машины пропаганды, и это, наконец, проявляется», — написал ветеран в Twitter.

Накануне Дрейвен предупредил, что США готовят атаку под ложным флагом и намерены обвинить в ней Россию, пишет RT.

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:РоссияЕвропаСША
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