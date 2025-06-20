Владельцу ФК «Торпедо» и директору клуба грозит до 7 лет

Владельцу футбольного клуба «Торпедо» Леониду Соболеву и его директору Владимиру Скородумову грозит до 7 лет заключения по статье «Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования», сообщает Telegram-канал Mash.

Как считает следствие, они пытались «купить» один из матчей. В их домах прошли обыски.

Дело было заведено 19 июня, им занимается следственный департамент МВД.

Ранее генеральный директор ХК «Торпедо» покинул клуб, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

