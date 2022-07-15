Экономист Ханге: Санкции против России свергли правительство Болгарии
Антироссийские санкции привели к отставке правительства Болгарии. Об этом заявил профессор прикладной экономики Университета Джона Хопкинса в Балтиморе в США Стив Ханке.
«Введенные санкции превратились в политическое кладбище. Европа должна немедленно остановить конфликт с помощью дипломатии», - приводит слова экономиста News.bg.
По его словам, санкции являются глупостью и «никогда не работали». Также Ханге назвал ограничения против России «самоубийством» для экономик стран Европы. Он подчеркнул, что санкции отразились на странах ЕС «гораздо, гораздо хуже», чем на Москве.
Ранее правительство Болгарии ушло в отставку после вынесения ему вотума недоверия в связи с провалом в финансовой и экономической политики.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,5 млн+4 238 / сут.
Умерли
382 тыс.+43 / сут.
Выздоровели
17,9 млн+3 090 / сут.
- Генпрокуратура признала нежелательной работу иноагентов Bellingcat и The Insider
- Губернатор Брянской области сообщил об артобстреле ВСУ села Некислицы
- В России предложили создать ГОСТ для частных домов
- Экономист Ханге: Санкции против России свергли правительство Болгарии
- Белоруссия подала заявку на вступление в ШОС
- Депутат Рады Гончаренко: Украина перевоспитает Вучича после слов о Путине
- В Белгородской области сбросили взрывное устройство на здание библиотеки
- Moody's: Белоруссия допустила дефолт по внешним долговым обязательствам
- Президент Шри-Ланки Раджапакса официально ушел в отставку
- СМИ: Шольц рискует оставить пост канцлера
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru