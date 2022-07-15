Экономист Ханге: Санкции против России свергли правительство Болгарии

Антироссийские санкции привели к отставке правительства Болгарии. Об этом заявил профессор прикладной экономики Университета Джона Хопкинса в Балтиморе в США Стив Ханке.

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«Введенные санкции превратились в политическое кладбище. Европа должна немедленно остановить конфликт с помощью дипломатии», - приводит слова экономиста News.bg.

По его словам, санкции являются глупостью и «никогда не работали». Также Ханге назвал ограничения против России «самоубийством» для экономик стран Европы. Он подчеркнул, что санкции отразились на странах ЕС «гораздо, гораздо хуже», чем на Москве.

Ранее правительство Болгарии ушло в отставку после вынесения ему вотума недоверия в связи с провалом в финансовой и экономической политики.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СанкцииБолгария
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