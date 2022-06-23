Премьер Болгарии обвинил в своей отставке российского посла Митрофанову
Премьер-министр Болгарии Кирил Петков обвинил посла РФ в стране Элеонору Митрофанову и ряд других политиков в «свержении» болгарского правительства. Об этом сообщает издание Novinite.
Ранее парламент проголосовал за вынесение вотума недоверия коалиционному правительству Болгарии. Инициативу выдвинули представители партии ГЕРБ, ее поддержали 123 депутата, 116 выступили против, напоминает РИА ФАН.
По мнению Петкова, ответственность за ситуацию в парламенте несут Митрофанова, экс-депутат Делян Пеевски, глава ГЕРБ и бывший премьер Бойко Борисов, а также лидер партии «Есть такой народ» Слави Трифонов, пишет Ura.ru.
«Пеевски, Борисов, Трифонов и Митрофанова свергли правительство Болгарии», — заявил Петков.
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