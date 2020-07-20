Колташов: Проблема Хабаровска – система 90-х
Экономист Василий Колташов специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Путин уволил Фургала
Президент России Владимир Путин уволил Сергея Фургала с поста губернатора Хабаровского края с формулировкой «в связи с утратой доверия». Тем же указом однопартиец Фургала, депутат от ЛДПР Михаил Дегтярёв назначен врио главы региона.
Василий Колташов: «Долгожданное произошло. Политологи уже спорят о том, какие трудности придется преодолевать Дегтяреву, но очевидно, что в сибирских регионах очень неохотно принимают варягов. Но и это не все. Самая главная проблема в Сибири, особенно в Приморье в широком смысле, там задержались 90-е. Именно эта система, которую обычно называют коррупционной, криминальной, и является одной из серьезных проблем этого региона. Будем надеяться, что Дегтярев с этими проблемами справляться начнет, а также продемонстрирует жителям Хабаровского края совершенно другой тип управления, другой тип отношений в регионе, которые неизбежно должны прийти на смену прошлым», – пояснил в эфире НСН Василий Колташов.
Акции компаний по производству перчаток обогнали Tesla по темпам роста
Акции малайзийской компании по производству перчаток Supermax Corp. выросли на 1000%, еще одной — Top Glove Corp. — на 389%. С начала года бумаги Tesla подорожали на 259%.
Василий Колташов: «Это говорит нам о том, что связанное с системой здравоохранения, с безопасностью граждан, все это в ближайшие десятилетия будет развиваться и будет приносить, если мы говорим о бизнесе, больший доход, чем всевозможные операции, которые пытается проводить компания Tesla. Таким образом, биологические технологии показывают нам перспективу, в этой сфере будет рост, эта сфера будет одной из основ экономического подъема», – прокомментировал он в интервью НСН.
ТПП предложила снизить налог для самозанятых
Глава Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин предложил предоставить регионам право снижать налог для самозанятых до одного процента.
Василий Колташов: «Было бы правильнее вообще заменить налог для самозанятых некой социальной программой, восстановив необлагаемый налоговый минимум для всех доходов. В этом случае то, что сейчас называется налогом для самозанятых, что выглядит крохоборческим побором, будет некой социальной опорой, особенно, если предоставить самозанятым некие новые гарантии касательно пенсионной системы, например. Вот в этом случае они могут быть заинтересованы в платеже. Сейчас же нет никакой разницы, платить шесть, пять или один процент, если это бессмысленный налог, который в принципе никто с вас не возьмет, если вы сами его не понесете, ничего взамен не получив», – подытожил в интервью НСН Василий Колташов.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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