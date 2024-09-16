«От лития до вооружений»: Россия активно налаживает торговые связи с Боливией

Россия заинтересована в торговых отношениях с Латинской Америкой, в частности сейчас создаются производства для обработки лития из Боливии, заявил директор Фонда энергетического развития, эксперт по энергетике Сергей Пикин в разговоре с НСН.

Боливия заинтересована в увеличении экспорта лития в Россию, рассказали «Известиям» в департаменте планирования министерства углеводородов и энергетики этой южноамериканской страны. Сотрудничество с членами БРИКС для Боливии — возможность разнообразить круг стратегических и экономических партнеров и уменьшить зависимость от доллара. Пикин отметил, что сотрудничество возможно в будущем.