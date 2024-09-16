«От лития до вооружений»: Россия активно налаживает торговые связи с Боливией
Сергей Пикин заявил НСН, что у России на Латинскую Америку большие планы, начиная от поставок медицинского оборудования, заканчивая вооружением и сельским хозяйством.
Россия заинтересована в торговых отношениях с Латинской Америкой, в частности сейчас создаются производства для обработки лития из Боливии, заявил директор Фонда энергетического развития, эксперт по энергетике Сергей Пикин в разговоре с НСН.
Боливия заинтересована в увеличении экспорта лития в Россию, рассказали «Известиям» в департаменте планирования министерства углеводородов и энергетики этой южноамериканской страны. Сотрудничество с членами БРИКС для Боливии — возможность разнообразить круг стратегических и экономических партнеров и уменьшить зависимость от доллара. Пикин отметил, что сотрудничество возможно в будущем.
«Сейчас из Боливии мы литий не закупаем, мы покупаем готовые решения. Литий – это все-таки первичный материал, он не работает отдельно, он должен быть включен в систему хранения, накопления энергии. Пока эта сфера не так развита. У нас база подобных производств китайская. Сейчас в России подобные производства запускаются, в Калининградской области запланировано строительство завода, в Московской области. Заинтересованность эта, скорее, плановая, не сейчас. Плюс еще у нас есть в планах и самим добывать литий», - объяснил он.
По его словам, у России на Латинскую Америку большие планы, начиная от поставок медицинского оборудования, заканчивая вооружением.
«Что еще может нам дать Боливия? По Латинской Америке масса идей с точки зрения развития рынков, начиная от поставок медицинского оборудования, заканчивая вооружением и сельским хозяйством. Сильно в Боливии тот же самый «Росатом» заинтересован по разным направлениям», - заключил собеседник НСН.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия может ограничить поставки на мировой рынок некоторых видов сырья, в том числе урана, титана и никеля. Он добавил, что в стране активно развивается внутренний рынок, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Фильм «Кончится лето» с Юрой Борисовым выйдет в прокат 27 февраля 2025 года
- Врач: КТ грудной клетки раз в год поможет выявить рак легкого
- Глава МАГАТЭ провел переговоры с руководителем «Росатома»
- Путин увеличил штатную численность ВС России до 2 389 130 единиц
- На Солнце произошел очень мощный взрыв
- Мошенники начали заманивать россиян в несуществующие инвестпроекты Дурова
- СМИ: ВСУ не намерены захватывать новые территории в Курской области
- Актриса Кабо посоветовала российским кинематографистам не гнаться за Западом
- Мурашко: В будущем возможны консультации ИИ-доктора перед посещением врача
- Умер бывший тренер хоккейного клуба «Металлург»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru