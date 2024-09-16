«От лития до вооружений»: Россия активно налаживает торговые связи с Боливией

Сергей Пикин заявил НСН, что у России на Латинскую Америку большие планы, начиная от поставок медицинского оборудования, заканчивая вооружением и сельским хозяйством.

Россия заинтересована в торговых отношениях с Латинской Америкой, в частности сейчас создаются производства для обработки лития из Боливии, заявил директор Фонда энергетического развития, эксперт по энергетике Сергей Пикин в разговоре с НСН.

Боливия заинтересована в увеличении экспорта лития в Россию, рассказали «Известиям» в департаменте планирования министерства углеводородов и энергетики этой южноамериканской страны. Сотрудничество с членами БРИКС для Боливии — возможность разнообразить круг стратегических и экономических партнеров и уменьшить зависимость от доллара. Пикин отметил, что сотрудничество возможно в будущем.

«Ни гегемонии, ни давления»: Гусман назвал сильные стороны сообщества БРИКС
«Сейчас из Боливии мы литий не закупаем, мы покупаем готовые решения. Литий – это все-таки первичный материал, он не работает отдельно, он должен быть включен в систему хранения, накопления энергии. Пока эта сфера не так развита. У нас база подобных производств китайская. Сейчас в России подобные производства запускаются, в Калининградской области запланировано строительство завода, в Московской области. Заинтересованность эта, скорее, плановая, не сейчас. Плюс еще у нас есть в планах и самим добывать литий», - объяснил он.

По его словам, у России на Латинскую Америку большие планы, начиная от поставок медицинского оборудования, заканчивая вооружением.

«Что еще может нам дать Боливия? По Латинской Америке масса идей с точки зрения развития рынков, начиная от поставок медицинского оборудования, заканчивая вооружением и сельским хозяйством. Сильно в Боливии тот же самый «Росатом» заинтересован по разным направлениям», - заключил собеседник НСН.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия может ограничить поставки на мировой рынок некоторых видов сырья, в том числе урана, титана и никеля. Он добавил, что в стране активно развивается внутренний рынок, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ПроизводствоБоливия

Горячие новости

Все новости

партнеры