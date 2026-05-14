Бывшего главу Брянской области Богомаза зарегистрировали депутатом Госдумы

Центральная избирательная комиссия передала вакантный мандат депутата Госдумы восьмого созыва от партии «Единая Россия» экс-главе Брянской области Александру Богомазу. Об этом пишет ТАСС.

Решение приняли на заседании ЦИК. Богомазу передали мандат депутата Айрата Фаррахова, пишет RT. Парламентарий был избран в составе федерального списка кандидатов партии от региональной группы № 20 по Татарстану. Весной Госдума по заявлению Фаррахова досрочно прекратила его полномочия.

В комиссии отметили, что Богомаз представил в ЦИК России необходимые для регистрации документы. Бывшего главу Брянской области зарегистрировали депутатом и выдали ему удостоверение об избрании.

Ранее Богомаз ушел в отставку с поста главы региона. Временно исполняющим обязанности губернатора Брянской области назначили Егора Ковальчука, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

