Онищенко: Летальность хантавируса до конца не изучена
Геннадий Онищенко заявил НСН, что врачи научились быстро диагностировать даже новые штаммы хантавируса.
Летальность хантавируса до конца не изучена, заявил заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской Академии Образования Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН.
«Считается, что у вируса высокая летальность. В Корее было пять тысяч больных солдат, по одним данным, 12% умерли, по другим данным – 35%. Сейчас называют летальность 50%, но все зависит от количества носителей. Поэтому пока сложно говорить, вопрос еще не ясен, потому что люди могут быть носителями без симптомов. Что касается диагностики, ее сейчас очень легко делать. Мы научились быстро диагностировать даже новые штаммы», - добавил он.
Инкубационный период хантавируса – от трех-пяти дней до трех недель, поэтому он может легко передаваться от носителя, заявил заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской Академии Образования Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН.
