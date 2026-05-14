Инкубационный период хантавируса – от трех-пяти дней до трех недель, поэтому он может легко передаваться от носителя, заявил заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской Академии Образования Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН.

«Инкубационный период хантавируса – от трех-пяти дней до трех недель. Человек заболел на корабле, там был обычный врач-терапевт, не узкий специалист. Вирус начинается с температуры, кашля, только потом уже появляются другие признаки. Этот вирус передается воздушно-капельным путем. Если зараженная мышь кого-то укусит, она может заразить человека. Но укусы мышей мы фиксируем редко. В основном это происходит иначе: там, где не следят за помещениями, складами, где хранятся большие объемы продуктов питания, овощи, например. Если человек зашел в это помещение, там пыль поднимается, которая может в себе содержать вот это все. Грубо говоря, это воздушно-пылевой способ», - рассказал он.

На фоне сообщений о вспышке хантавируса на круизном лайнере в Атлантике и гибели нескольких человек, тема вновь оказалась в центре внимания врачей, эпидемиологов и общественности. Роспотребнадзор заявил, что ситуация находится под контролем, а в России имеются тест-системы для диагностики вируса.

