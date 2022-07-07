ЕК блокирует Украине кредит в размере 1,5 миллиарда евро
Бюджетные органы Еврокомиссии блокируют кредит Украине в размере 1,5 миллиарда евро из-за опасений, что Киев не сможет вернуть средства. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на неназванных чиновников.
Как отмечает агентство, Украина настаивала на помощи, чтобы сохранить свою экономику на плаву во время конфликта с РФ.
ЕК выступает гарантом для кредитов странам, не входящим в Евросоюз.
Ранее издание The Daily Telegraph сообщило, что Украина может лишиться помощи западных стран, если к осени ситуация не изменится в её пользу.
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