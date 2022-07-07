ЕК блокирует Украине кредит в размере 1,5 миллиарда евро

Бюджетные органы Еврокомиссии блокируют кредит Украине в размере 1,5 миллиарда евро из-за опасений, что Киев не сможет вернуть средства. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на неназванных чиновников.

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Как отмечает агентство, Украина настаивала на помощи, чтобы сохранить свою экономику на плаву во время конфликта с РФ.

ЕК выступает гарантом для кредитов странам, не входящим в Евросоюз.

Ранее издание The Daily Telegraph сообщило, что Украина может лишиться помощи западных стран, если к осени ситуация не изменится в её пользу.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЕвросоюзУкраина
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