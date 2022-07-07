ЕК блокирует Украине кредит в размере 1,5 миллиарда евро

Как отмечает агентство, Украина настаивала на помощи, чтобы сохранить свою экономику на плаву во время конфликта с РФ.



ЕК выступает гарантом для кредитов странам, не входящим в Евросоюз.

Ранее издание The Daily Telegraph сообщило, что Украина может лишиться помощи западных стран, если к осени ситуация не изменится в её пользу.

