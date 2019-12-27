«Газпром» выплатил «Нафтогазу» 2,9 млрд долларов

Российский «Газпром» выплатил украинскому «Нафтогазу» 2,9 млрд долларов в рамках решения Стокгольмского арбитража. Об этом в пятницу, 27 декабря, заявил представитель российской компании.

Как уже сообщалось ранее, после выплаты компенсации «Газпром» и «Нафтогаз» отказываются от взаимных финансовых претензий.

21 декабря компании заключили соглашение о подписании контракта на поставку российского газа в Европу через территорию Украины сроком на пять лет.

Позднее вице-премьер РФ Дмитрий Козак заявил, что выплата «Нафтогазу» 2,9 млрд долларов - «капля в море» на фоне других финансовых претензий, которые предъявляла украинская сторона.

