«Газпром» выплатил «Нафтогазу» 2,9 млрд долларов
Российский «Газпром» выплатил украинскому «Нафтогазу» 2,9 млрд долларов в рамках решения Стокгольмского арбитража. Об этом в пятницу, 27 декабря, заявил представитель российской компании.
Как уже сообщалось ранее, после выплаты компенсации «Газпром» и «Нафтогаз» отказываются от взаимных финансовых претензий.
21 декабря компании заключили соглашение о подписании контракта на поставку российского газа в Европу через территорию Украины сроком на пять лет.
Позднее вице-премьер РФ Дмитрий Козак заявил, что выплата «Нафтогазу» 2,9 млрд долларов - «капля в море» на фоне других финансовых претензий, которые предъявляла украинская сторона.
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