Единый день голосования пройдет 8 сентября

Единый день голосования в 2024 году состоится 8 сентября. Об этом сообщила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.

По ее словам, сама избирательная кампания может ещё изменяться. Памфилова отметила, что по итогам сформированного нового состава правительства уже понятно, что четыре новых губернатора войдут в состав правительства, предстоят выборы ещё в пяти регионах.

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Все вероятные перемены, которые отразятся на едином дне голосования, будут определены до 8 июля.

Госдума утвердила кандидатуры всех 16 министров, предложенных ранее премьер-министром Михаилом Мишустиным.

В частности, депутаты Госдумы одобрили губернатора Калининградской области Антона Алиханова на посту министра промышленности и торговли РФ. Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев утвержден на пост главы Минспорта, губернатор Курской области Роман Старовойт - главы Минтранса, а кемеровский глава Сергей Цивилев - главы Минэнергетики.

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ФОТО: РИА Новости / Кристина Кормилицына
ТЕГИ:Единый День ГолосованияЦИК

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