Единый день голосования пройдет 8 сентября

Единый день голосования в 2024 году состоится 8 сентября. Об этом сообщила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.

По ее словам, сама избирательная кампания может ещё изменяться. Памфилова отметила, что по итогам сформированного нового состава правительства уже понятно, что четыре новых губернатора войдут в состав правительства, предстоят выборы ещё в пяти регионах.