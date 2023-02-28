Губернатор Еврейской автономной области пригрозил судом властям США
Губернатор Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн, оказавшийся единственным главой российского региона, против которого США пока не ввели санкции, заявил журналистам, что подаст в суд на американское правительство, передает RTVI.
Региональный глава подчеркнул, что эта ситуация причиняет ему «моральные страдания», а также назвал правительство США сволочами.
Ранее Минфин США расширил список антироссийских санкций. В министерстве назвали новый пакет санкций «самым значительным до настоящего времени». Под санкции попали в том числе руководители регионов РФ, предприниматели, предприятия авиакосмического сектора, производители электроники и углеродного волокна. Также санкции распространяются на финансовые организации, в частности, банк «Уралсиб», Московский кредитный банк, МТС банк и другие.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,3 млн+9 753 / сут.
Умерли
396 тыс.+35 / сут.
Выздоровели
21,6 млн+14 365 / сут.
- В Польше прекращение поставок российской нефти связали с визитом Байдена
- Губернатор Еврейской автономной области пригрозил судом властям США
- МИД разъяснил правила обращения в ЕСПЧ
- Блинкен: США предупредили Китай о последствиях поддержки России
- СМИ: взрыв прогремел в Киеве
- Совершение преступления полицейским хотят исключить из списка отягчающих обстоятельств
- Столтенберг: В отношениях России и НАТО назад дороги нет
- Пригожин матом прокомментировал закрытие аэропорта в Петербурге
- Лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев подарил гитары военным на СВО
- Путин заявил, что молодёжь наиболее уязвима для экстремистов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru