Губернатор Еврейской автономной области пригрозил судом властям США

Региональный глава подчеркнул, что эта ситуация причиняет ему «моральные страдания», а также назвал правительство США сволочами.

Ранее Минфин США расширил список антироссийских санкций. В министерстве назвали новый пакет санкций «самым значительным до настоящего времени». Под санкции попали в том числе руководители регионов РФ, предприниматели, предприятия авиакосмического сектора, производители электроники и углеродного волокна. Также санкции распространяются на финансовые организации, в частности, банк «Уралсиб», Московский кредитный банк, МТС банк и другие.

