Губернатор Еврейской автономной области пригрозил судом властям США

Губернатор Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн, оказавшийся единственным главой российского региона, против которого США пока не ввели санкции, заявил журналистам, что подаст в суд на американское правительство, передает RTVI.

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Региональный глава подчеркнул, что эта ситуация причиняет ему «моральные страдания», а также назвал правительство США сволочами.

Ранее Минфин США расширил список антироссийских санкций. В министерстве назвали новый пакет санкций «самым значительным до настоящего времени». Под санкции попали в том числе руководители регионов РФ, предприниматели, предприятия авиакосмического сектора, производители электроники и углеродного волокна. Также санкции распространяются на финансовые организации, в частности, банк «Уралсиб», Московский кредитный банк, МТС банк и другие.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
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