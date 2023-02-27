МИД анонсировал ответные санкции против Канады и США
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия готовит ответные меры на санкции США и Канады, сообщает пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.
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По её словам, Москва «творчески применяет накопленный опыт» с целью более сфокусированного воздействия на Вашингтон и Оттаву, выстраивая свои контрсанкции «на основе принципов строгой взаимности и неотвратимости наказания».
Она отметила, что введённые 24 февраля санкции, как и ограничения объявленные ранее, направлены на подрыв промышленного и финансового потенциала России, однако попытки «выключить» Москву из мировых хозяйственных связей «бесперспективны и бездумны».
Ранее Минторг США объявил о санкциях в отношении 66 российских компаний за поддержку военно-промышленного комплекса России, сообщает RT.
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