«Других вариантов нет». Каким будет поисковик на смартфонах с 1 июля

С 1 июля на продаваемых в России гаджетах по умолчанию будет устанавливаться российская поисковая система. Как сообщает РИА «Новости», поисковик будет выбран правительством. Это коснется смартфонов, Smart TV, компьютеров и ноутбуков.

Гендиректор Telecom Daily Денис Кусков в эфире НСН назвал наиболее вероятного кандидата на установку.

«Это будет «Яндекс». Других вариантов нет. Поисковик Mail.ru обладает гораздо меньшим объемом пользователей. Сегодня единственное решение – это «Яндекс», - подчеркнул Кусков.