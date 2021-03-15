«Других вариантов нет». Каким будет поисковик на смартфонах с 1 июля
Гендиректор Telecom Daily Денис Кусков в эфире НСН назвал наиболее вероятного кандидата на предустановку.
С 1 июля на продаваемых в России гаджетах по умолчанию будет устанавливаться российская поисковая система. Как сообщает РИА «Новости», поисковик будет выбран правительством. Это коснется смартфонов, Smart TV, компьютеров и ноутбуков.
Гендиректор Telecom Daily Денис Кусков в эфире НСН назвал наиболее вероятного кандидата на установку.
«Это будет «Яндекс». Других вариантов нет. Поисковик Mail.ru обладает гораздо меньшим объемом пользователей. Сегодня единственное решение – это «Яндекс», - подчеркнул Кусков.
Он отметил, что пользователь сможет удалить любые приложения, кроме технических, которые устанавливает либо производитель телефона, либо операционная система.
«Человек сам делает выбор, какие ему приложения нужны. Мы не можем выпустить свой собственный смартфон, не говоря уж о нескольких смартфонах, которые могли бы конкурировать на мировом рынке. Поэтому после всех этих указов сверху нам приходится устанавливать отечественное ПО на иностранные смартфоны. Определенная часть людей оставит то, что будет установлено изначально. Но поскольку Google будет также установлен, у человека есть возможность выбрать, что он будет использовать», - заключил эксперт.
Ранее Денис Кусков рассказал НСН, что секретные или важные данные нельзя передавать ни голосом, ни через социальные сети и мессенджеры.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,4 млн+9 437 / сут.
Умерли
92 494+404 / сут.
Выздоровели
4,0 млн+8 267 / сут.
- Фильм Кончаловского «Дорогие товарищи!» не попал в список претендентов на «Оскар»
- СМИ раскрыли детали охраны Рамзана Кадырова
- Депутат Госдумы заявил о бедности в России на уровне 40 процентов
- Эксперт рассказала, как продлить жизнь на 25 лет
- Рэпер Моргенштерн стал сотрудником Альфа-банка
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru