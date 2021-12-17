Единоросс Фёдоров назвал Зюганова предателем Отечества

Депутат Госдумы от «Единой России» и координатор охранительного Национально-освободительного движения Евгений Фёдоров заявил, что коммунисты «нанесли гигантский вред нашему Отечеству», сообщает NEWS.ru.

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По его словам, лидер КПРФ Геннадий Зюганов является предателем страны, так как был идеологом принятия решения о суверенитете РСФСР от СССР. Он считает, что коммунистам следует «отмежеваться от Зюганова», а также «покаяться перед народом».

«КПРФ должны либо признать, что Зюганов — предатель, что они нанесли гигантский вред нашему Отечеству, покаяться перед народом и начать свою политическую жизнь с нуля, либо... партию придётся объявлять экстремистской», — заключил единоросс.

Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что на партию ведётся охота.

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ТЕГИ:Геннадий ЗюгановКПРФЕдиная РоссияЕвгений Федоров
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