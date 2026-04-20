Минстрой: Долги за ЖКУ с россиян будут взыскивать онлайн

Документ внесут в Госдуму в случае успешного эксперимента, который в настоящее время проходит в 19 регионах. Таким образом, гражданам будет удобнее погасить задолженность до подачи заявления в суд.

В Думе считают, что инициатива не поможет полностью решить проблему долгов, сумма которых достигла 1–1,5 трлн рублей. Для этого сначала нужно выстроить прозрачный порядок начисления платежей, чтобы россияне понимали, за что они отдают деньги.

С 1 июля 2025 года Минстрой запустил эксперимент по онлайн-взысканию долгов за ЖКУ. Его планируют завершить 30 июня 2026 года, после чего подведут итоги и решат вопрос о разработке законопроекта.

Ранее экономисты заявили, что госрегулирование тарифов ЖКУ является причиной кризиса в отрасли, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

