Мосгоризбирком: Москвичи смогут проголосовать на выборах мэра с 8 по 10 сентября
8 июня 202318:08
Московская избирательная комиссия объявила о проведении голосования на выборах мэра Москвы с 8 по 10 сентября. Данное решение было принято на заседании комиссии.
Об этом сообщил секретарь МГИК Владимир Попов.
Председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова поддержала трехдневное голосование, отметив, что это даст возможность привлечь на участки больше избирателей.
«Предыдущая практика была рождена в связи с тем, что была пандемия, какие-то карантинные мероприятия, и попробовали несколько дней. Насколько я владею информацией, москвичам эта практика понравилась», - сказала она.
Она также отметила, что большая часть голосует удаленно, однако есть и те, кто пользуется бумажными бюллетенями.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru