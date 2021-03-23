«Единая Россия» удалила Белозерцева из числа членов президиума реготделения

Задержание главы Пензенской области Ивана Белозерцева по подозрению в коррупции может оказаться не последним в губернаторском корпусе в этом году, заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» глава «Политической экспертной группы» Константин Калачев.

«Белозерцев был секретарем политсовета "Единой России". Он был председателем областной думы. Белозерцев прошел большой путь от главы города в губернаторы. И успехи партии "Единая Россия" в пензенской области во многом обеспечились им. Поэтому, конечно же, и в пензенской области партия понесёт имиджевый ущерб, и в стране в целом. У нас подавляющее большинство губернаторов связаны с "Единой Россией", и если кого-то задерживают, то это наносит ущерб партии», - пояснил собеседник «Радиоточки НСН».

