«Единая Россия» удалила Белозерцева из числа членов президиума реготделения
Партия «Единая Россия» удалила на своем сайте из числа членов президиума пензенского регионального отделения имя губернатора Ивана Белозерцева, членство которого в «ЕР» было приостановлено из-за расследования против главы региона уголовного дела, сообщает РИА Новости.
Задержание главы Пензенской области Ивана Белозерцева по подозрению в коррупции может оказаться не последним в губернаторском корпусе в этом году, заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» глава «Политической экспертной группы» Константин Калачев.
«Белозерцев был секретарем политсовета "Единой России". Он был председателем областной думы. Белозерцев прошел большой путь от главы города в губернаторы. И успехи партии "Единая Россия" в пензенской области во многом обеспечились им. Поэтому, конечно же, и в пензенской области партия понесёт имиджевый ущерб, и в стране в целом. У нас подавляющее большинство губернаторов связаны с "Единой Россией", и если кого-то задерживают, то это наносит ущерб партии», - пояснил собеседник «Радиоточки НСН».
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