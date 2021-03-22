Песков не исключил отставку Белозерцева в связи с утратой доверия
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин в курсе ситуации по поводу задержания губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, сообщает ТАСС.
По его словам, глава государства регулярно получает информацию по линии специальных служб и силовых ведомств, в том числе ему сообщали «непосредственно о предпринимаемых действиях».
Представитель Кремля не исключил, что задержанного чиновника могут отправить в отставку в связи с утратой доверия.
«Пока мы не видели указа президента об утрате доверия. Но этого нельзя исключать с учетом происходящих событий», - отметил Песков.
Пресс-секретарь главы государства не стал комментировать предъявленные Белозерцеву обвинения, заявив, что это «дело правоохранительных органов».
Губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву предъявлено обвинение во взяточничестве, сообщает пресс-служба СК РФ. Басманный суд Москвы арестовал чиновника до 20 мая, передаёт RT.
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