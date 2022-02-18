Миронов: Никакого вторжения на Украину не будет

Сергей Миронов: «Напомню, что ранее США и ряд их союзников, которые и начали эту панику вокруг российского вторжения призвали своих граждан покинуть Украину. При этом американское посольство переместили во Львов. Такая эвакуация проходит на фоне не прекращающихся поставок оружия Киеву, а его Запад усиленно толкает на войну с Россией. Конечно, никакого вторжения не будет и не планируется, и все это действительно только игра», - сказал он.

