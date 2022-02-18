Миронов: Никакого вторжения на Украину не будет

Депутат Госдумы, председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящей недели

1

МВД предложило обязать вышедших из тюрьмы россиян искать работу

МВД РФ предлагает обязать людей под административным надзором – это те, кто недавно вышел из тюрьмы после особо тяжких преступлений, - искать работу после освобождения

Сергей Миронов: «Считаю, что заставлять искать, конечно, надо. И это очень правильная инициатива, но она не будет работать, если государство параллельно не сможет со своей стороны предложить заключенным работу. Например, работу на стройках вместо мигрантов», - сказал депутат. 

2

Цены на жилье в Москве достигли исторического рекорда

Средняя цена квартиры в новостройках Москвы превысила 13 миллионов рублей впервые за всю историю рынка. Об этом сообщили аналитики компании «Метриум».

Сергей Миронов: «Не только цены на стройматериалы и дефицит рабочей силы повлияли на стоимость жилья. В первую очередь недвижимость дорожает из-за растущих аппетитов застройщиков, которые воспользовались востребованностью льготной ипотеки. Кто-то скажет: «Ну, все понятно. Растет спрос, растут и цены». Но этот спрос создало государство с самыми благими намерениями, и государство и должно было жестко пресекать попытки нажиться на ипотечниках, и исключать из программы таких застройщиков», - резюмировал собеседник.

3

Посольство США в Минске призвало американцев немедленно покинуть Белоруссию

Госдепартамент США призвал американцев немедленно покинуть Белоруссию и Приднестровье, говорится на сайте ведомства.

Сергей Миронов: «Напомню, что ранее США и ряд их союзников, которые и начали эту панику вокруг российского вторжения призвали своих граждан покинуть Украину. При этом американское посольство переместили во Львов. Такая эвакуация проходит на фоне не прекращающихся поставок оружия Киеву, а его Запад усиленно толкает на войну с Россией. Конечно, никакого вторжения не будет и не планируется, и все это действительно только игра», - сказал он. 

4

Пенсии российских пенсионеров должны быть не менее 40% от их утраченного дохода

С такой инициативой выступила фракция «Справедливая Россия за правду» 

Сергей Миронов: «Мы внесли в Госдуму соответствующий законопроект. Мы предлагаем увеличить пенсии всем пенсионерам в соответствии с положением Конвенции международной организации труда. Однако наши чиновники что-то не спешат исполнять этот документ и продолжают устанавливать российским гражданам мизерные пенсии», - отметил он. 

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О проекте

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

ФОТО: РИА Новости
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