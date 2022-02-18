Миронов: Никакого вторжения на Украину не будет
Депутат Госдумы, председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящей недели
МВД предложило обязать вышедших из тюрьмы россиян искать работу
МВД РФ предлагает обязать людей под административным надзором – это те, кто недавно вышел из тюрьмы после особо тяжких преступлений, - искать работу после освобождения
Сергей Миронов: «Считаю, что заставлять искать, конечно, надо. И это очень правильная инициатива, но она не будет работать, если государство параллельно не сможет со своей стороны предложить заключенным работу. Например, работу на стройках вместо мигрантов», - сказал депутат.
Цены на жилье в Москве достигли исторического рекорда
Средняя цена квартиры в новостройках Москвы превысила 13 миллионов рублей впервые за всю историю рынка. Об этом сообщили аналитики компании «Метриум».
Сергей Миронов: «Не только цены на стройматериалы и дефицит рабочей силы повлияли на стоимость жилья. В первую очередь недвижимость дорожает из-за растущих аппетитов застройщиков, которые воспользовались востребованностью льготной ипотеки. Кто-то скажет: «Ну, все понятно. Растет спрос, растут и цены». Но этот спрос создало государство с самыми благими намерениями, и государство и должно было жестко пресекать попытки нажиться на ипотечниках, и исключать из программы таких застройщиков», - резюмировал собеседник.
Посольство США в Минске призвало американцев немедленно покинуть Белоруссию
Госдепартамент США призвал американцев немедленно покинуть Белоруссию и Приднестровье, говорится на сайте ведомства.
Сергей Миронов: «Напомню, что ранее США и ряд их союзников, которые и начали эту панику вокруг российского вторжения призвали своих граждан покинуть Украину. При этом американское посольство переместили во Львов. Такая эвакуация проходит на фоне не прекращающихся поставок оружия Киеву, а его Запад усиленно толкает на войну с Россией. Конечно, никакого вторжения не будет и не планируется, и все это действительно только игра», - сказал он.
Пенсии российских пенсионеров должны быть не менее 40% от их утраченного дохода
С такой инициативой выступила фракция «Справедливая Россия за правду»
Сергей Миронов: «Мы внесли в Госдуму соответствующий законопроект. Мы предлагаем увеличить пенсии всем пенсионерам в соответствии с положением Конвенции международной организации труда. Однако наши чиновники что-то не спешат исполнять этот документ и продолжают устанавливать российским гражданам мизерные пенсии», - отметил он.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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