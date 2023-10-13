Джонсон заявил, что восхищается русской культурой
Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон признался, что восхищается русской культурой и «до сих пор русофил». Об этом политик заявил в интервью украинскому телеканалу «Рада».
«Я до сих пор восхищаюсь языком, культурой, российской цивилизацией. Только дурак не будет восхищаться», — отметил Джонсон.
Кроме того, бывший премьер Британии высказал мнение, что Россия не имеет отношения к конфликту в Израиле. Как отметил Джонсон, к ситуации причастен Иран.
В 2017 году Борис Джонсон, занимавший тогда пост министра иностранных дел Британии, заявлял о своих «одесско-русских корнях» и чувстве «причастности к России», напоминает телеканал «360».
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