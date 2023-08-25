Шольц назвал бессмысленным запрет русской культуры

Русская культура неотъемлема от общей европейской истории, ее нельзя запретить. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц в ходе гражданского диалога в Мюнхене, отвечая на вопрос украинки, сообщил Handelsblatt.

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По словам политика, запрет выступлений российских артистов не имеет смысла, поскольку сторонников спецоперации России на Украине вряд ли пригласили бы в ФРГ. Вместе с тем, по мнению Шольца, среди россиян многие не согласны с политикой властей.

Ранее группа депутатов Верховной рады внесла на рассмотрение законопроект о запрете песен на русском языке. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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