Шольц назвал бессмысленным запрет русской культуры

По словам политика, запрет выступлений российских артистов не имеет смысла, поскольку сторонников спецоперации России на Украине вряд ли пригласили бы в ФРГ. Вместе с тем, по мнению Шольца, среди россиян многие не согласны с политикой властей.

Ранее группа депутатов Верховной рады внесла на рассмотрение законопроект о запрете песен на русском языке. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

