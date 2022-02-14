Джонсон заявил, что Европе следует отказаться от «Северного потока - 2»

В ходе своего визита в Шотландию политик выразил мнение, что Европе необходимо отказаться от газопровода «Северный поток - 2», вывести этот проект «из кровеносной системы».

«Нам необходимо найти альтернативные источники энергии», - подчеркнул Джонсон.

Ранее посол России в Лондоне Андрей Келин не стал исключать визита британского премьера Бориса Джонсона в Москву, хотя такой вопрос «пока не вставал», сообщает RT.

