Джонсон признал прогресс России в ходе боев в Донбассе

Российская армия добивается существенного прогресса в ходе боевых действий в Донбассе. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в интервью Bloomberg.

Великобритания и Украина могут создать новый военный альянс против России

Как отметил политик, российские военные продвигаются «постепенно, медленно, но ощутимо».

Джонсон считает, что в связи с этим Британии и союзникам необходимо оказывать поддержку Украине «военным способом».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
ТЕГИ:УкраинаРоссияБорис Джонсон
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры