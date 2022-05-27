Джонсон признал прогресс России в ходе боев в Донбассе
27 мая 202212:49
Российская армия добивается существенного прогресса в ходе боевых действий в Донбассе. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в интервью Bloomberg.
Как отметил политик, российские военные продвигаются «постепенно, медленно, но ощутимо».
Джонсон считает, что в связи с этим Британии и союзникам необходимо оказывать поддержку Украине «военным способом».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,3 млн+4 619 / сут.
Умерли
379 тыс.+84 / сут.
Выздоровели
17,7 млн+6 064 / сут.
- Джонсон признал прогресс России в ходе боев в Донбассе
- Генсек НАТО назвал условие для Швеции и Финляндии по вступлению в альянс
- Российские военные сбили украинский МиГ-29 под Одессой
- Власти Запорожской области заявили о подготовке Киева к сдаче областного центра
- Россия вышлет пятерых сотрудников посольства Хорватии
- Телеграм: Россия повышает пенсии, Украина танцует с ляхами
- В Киргизии и Туркмении временно ограничили трансляцию ряда российских каналов
- В ДНР заявили о взятии под полный контроль Красного Лимана
- Михалков предложил создать альтернативный «Оскар»
- В России решили восстановить звание «Мать-героиня»
27 мая 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru