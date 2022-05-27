Великобритания и Украина могут создать новый военный альянс против России

Предложено объединить страны, которые не разделяют политику Евросоюза и действия Германии в отношении Москвы. В результате должен образоваться «новый политический, экономический и военный альянс». Таким образом, Лондон выдвинул предложение о формировании альтернативы ЕС.

Помимо Украины, в альянс могут взять Польшу, Эстонию, Латвию и Литву, а позднее — Турцию.

Украинские власти пока не ответили на инициативу Великобритании.

Как сообщалось ранее, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и окружение главы британского правительства препятствуют мирному урегулированию на Украине.

