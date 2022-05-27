Великобритания и Украина могут создать новый военный альянс против России
Глава Британского правительства Борис Джонсон предложил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому создать новый международный альянс против России, сообщает издание Corriere Della Sera со ссылкой на источники.
Предложено объединить страны, которые не разделяют политику Евросоюза и действия Германии в отношении Москвы. В результате должен образоваться «новый политический, экономический и военный альянс». Таким образом, Лондон выдвинул предложение о формировании альтернативы ЕС.
Помимо Украины, в альянс могут взять Польшу, Эстонию, Латвию и Литву, а позднее — Турцию.
Украинские власти пока не ответили на инициативу Великобритании.
Как сообщалось ранее, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и окружение главы британского правительства препятствуют мирному урегулированию на Украине.
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