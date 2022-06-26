Джонсон: Попытки уладить конфликт на Украине приведут к нестабильности

Попытки уладить конфликт на Украине приведут к длительной нестабильности. Об этом в ходе беседы с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, сообщает France-Presse.

Джонсон допустил давление стран ЕС на Украину

Британский политик считает, что существуют риски дипломатического разрешения ситуации на Украине.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг наоборот предположил, что украинский конфликт может разрешиться путем переговоров.


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ФОТО: РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
ТЕГИ:КонфликтУкраинаФранцияВеликобританияБорис Джонсон
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