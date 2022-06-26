Джонсон: Попытки уладить конфликт на Украине приведут к нестабильности
26 июня 202215:36
Попытки уладить конфликт на Украине приведут к длительной нестабильности. Об этом в ходе беседы с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, сообщает France-Presse.
Британский политик считает, что существуют риски дипломатического разрешения ситуации на Украине.
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг наоборот предположил, что украинский конфликт может разрешиться путем переговоров.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru