Трасс и Сунак вышли в финал выборов премьера Великобритании
Глава руководящего комитета Консервативной партии Грэм Брейди заявил, что по итогам голосования заместитель министра по международной торговле Пенни Мордонт выбыла из борьбы за пост премьер-министра Великобритании, сообщает Sky News.
По его словам, в финальный раунд вышли экс-глава Минфина Риши Сунак и министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, которые набрали 137 и 113 голосов, соответственно.
В финале выбирать нового премьера будут все члены партии, голосование будет проходить по почте. Предполагается, что результаты станут известны 5 сентября.
Ранее Лиз Трасс заявила, что если станет премьер-министром, то будет готова «осадить» главу МИД РФ Сергея Лаврова и «вызвать на разговор» президента РФ Владимира Путина, сообщают «Невские новости». В ответ официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова указала, что у британского политика «осаждалка с вызывалкой» не выросли,
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