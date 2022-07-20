Трасс и Сунак вышли в финал выборов премьера Великобритании

По его словам, в финальный раунд вышли экс-глава Минфина Риши Сунак и министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, которые набрали 137 и 113 голосов, соответственно.

В финале выбирать нового премьера будут все члены партии, голосование будет проходить по почте. Предполагается, что результаты станут известны 5 сентября.

Ранее Лиз Трасс заявила, что если станет премьер-министром, то будет готова «осадить» главу МИД РФ Сергея Лаврова и «вызвать на разговор» президента РФ Владимира Путина, сообщают «Невские новости». В ответ официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова указала, что у британского политика «осаждалка с вызывалкой» не выросли,