Выступая в Палате общин национального парламента он отметил, что попавшим под ограничительные меры со стороны России следует воспринимать рестрикции «как знак почёта».

«Те 287 человек должны рассматривать санкции как знак почёта. Мы продолжим оказывать мощную, принципиальную помощь украинскому народу, который реализует свое право на самозащиту», - заключил Джонсон.

Ранее Россия ввела персональные санкции против 287 членов Палаты общин британского парламента, запретив им въезд на свою территорию, сообщает «Свободная пресса».

