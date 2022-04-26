Великобритания обновила санкционный список по России
Власти Великобритании внесли технические коррективы в список антироссийских санкций, в который попали 195 физических и юридических лиц, сообщает пресс-служба британского МИД.
В сообщении говорится, что обновление не включает новых ограничений, однако в документе более подробно сказано о причинах тех или иных рестрикций.
Так, теперь указано, что члены Госдумы и Совета Федерации РФ попали «чёрный» список из-за одобрения закона о признании Донецкой и Луганской народных республик, что в Британии расценили как «поддержку политики и/или действий, направленных на дестабилизацию Украины, подрывающие её территориальную целостность, суверенитет или независимость».
Ранее департамент по международной торговле Великобритании запретил экспорт в Россию технологий и товаров, которые «могут использоваться против Украины».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,2 млн+7 107 / сут.
Умерли
375 тыс.+176 / сут.
Выздоровели
17,5 млн+11 899 / сут.
- Минобороны РФ обвинило Британию в провоцировании Украины на удары по России
- Лавров заявил, что в международных отношениях наступил момент истины
- Великобритания обновила санкционный список по России
- Путин предложил ежегодно увеличивать расходы на спорт в регионах
- СМИ: Россия остановила поставки газа в Польшу
- Zara опровергла информацию об открытии российских магазинов
- Путин рассказал Эрдогану о ситуации на Украине
- Патрушев не исключил распада Украины на несколько стран
- Россию лишили права на проведение чемпионата мира по хоккею 2023 года
- Zara назвала дату открытия магазинов в России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru