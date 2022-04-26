Великобритания обновила санкционный список по России

В сообщении говорится, что обновление не включает новых ограничений, однако в документе более подробно сказано о причинах тех или иных рестрикций.

Так, теперь указано, что члены Госдумы и Совета Федерации РФ попали «чёрный» список из-за одобрения закона о признании Донецкой и Луганской народных республик, что в Британии расценили как «поддержку политики и/или действий, направленных на дестабилизацию Украины, подрывающие её территориальную целостность, суверенитет или независимость».

Ранее департамент по международной торговле Великобритании запретил экспорт в Россию технологий и товаров, которые «могут использоваться против Украины».

